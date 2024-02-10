Нигерия — Кот-д'Ивуар: время начала и где смотреть трансляцию финала Кубка Африки
11 февраля сборная Нигерии по футболу сыграет против Кот-д'Ивуара в финальном матче Кубка Африки на стадионе имени Алассана Уаттары в городе Абиджане. Встреча начнется в 23.00 по московскому времени.
Видеотрансляцию финального поединка Кубка Африки Нигерия — Кот-д'Ивуар покажут всем обладателям подписки на онлайн-сервисе Окко Спорт. Прямой эфир начнется в 23.00 мск 11 февраля.
Ключевые события игры Нигерия — Кот-д'Ивуар в текстовом формате будут доступны в матч-центре «СЭ».
Сборная Сенегала является действующим обладателем Кубка африканских наций по футболу. В феврале 2022 года «Львы Теранги» в финале обыграли в серии пенальти Египет (0:0, 4:2).
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