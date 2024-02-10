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10 февраля, 23:00

Нигерия — Кот-д'Ивуар: время начала и где смотреть трансляцию финала Кубка Африки

Финал Кубка Африки Нигерия — Кот-д'Ивуар покажут на Окко
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист сборной Нигерии Виктор Осимхен.
Виктор Осимхен.
Фото Reuters

11 февраля сборная Нигерии по футболу сыграет против Кот-д'Ивуара в финальном матче Кубка Африки на стадионе имени Алассана Уаттары в городе Абиджане. Встреча начнется в 23.00 по московскому времени.

Видеотрансляцию финального поединка Кубка Африки Нигерия — Кот-д'Ивуар покажут всем обладателям подписки на онлайн-сервисе Окко Спорт. Прямой эфир начнется в 23.00 мск 11 февраля.

Ключевые события игры Нигерия — Кот-д'Ивуар в текстовом формате будут доступны в матч-центре «СЭ».

Сборная Сенегала является действующим обладателем Кубка африканских наций по футболу. В феврале 2022 года «Львы Теранги» в финале обыграли в серии пенальти Египет (0:0, 4:2).

Трансляции матчей Кубка Африки смотри в России эксклюзивно в Okko.

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Футбол
Сборная Кот-д`Ивуара по футболу
Сборная Нигерии по футболу
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