Сборная ЮАР победила ДР Конго в серии пенальти и стала бронзовым призером Кубка Африки

Сборная ЮАР победила ДР Конго в матче за третье место на Кубке Африки — 0:0 (6:5 — пенальти).

В серии пенальти конголезцы при счете 4:4 имели удар в запасе, но защитник Кансель Мбемба не реализовал 11-метровый и упустил шанс принести своей команде победу.

Победный удар нанес защитник южноафриканцев Сиянда Кулу. После его гола вратарь сборной ЮАР Ронуэн Уильямс отразил удал полузащитника ДР Конго Элиа Мешака.

Нападающий сборной ДР Конго и московского «Спартака» Тео Бонгонда вышел на матч в стартовом составе, но получил травму и был заменен на 33-й минуте.

Финал Кубка Африки, в котором встретятся Нигерия и Кот-д'Ивуар, состоится в воскресенье, 11 февраля и начнется в 23.00 (мск).