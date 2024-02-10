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10 февраля, 20:00

ЮАР — ДР Конго: смотреть трансляцию матча Кубка Африки

Трансляция матча Кубка Африки ЮАР — ДР Конго начнется на Окко в 23.00
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист сборной ДР Конго Тео Бонгонда.
Тео Бонгонда.
Фото Global Look Press

Сборная ЮАР по футболу сыграет против команды Демократическая Республики Конго в матче за третье место на Кубке Африки 10 февраля. Поединок пройдет на стадионе имени Феликса Уфуэ-Буаньи в городе Абиджан (Кот-д'Ивуар). Он начнется в 23.00 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире видеотрансляцию противостояния ЮАР — ДР Конго можно по подписке в онлайн-сервисе Okko Sport. Начало — в 23.00 мск. Следите за ключевыми событиями игры Кубка африканских наций с помощью матч-центра «СЭ».

В полуфинале африканского турнира ЮАР в серии пенальти уступила Нигерии (1:1, 2:4), а ДР Конго проиграл Кот-д'Ивуару (0:1).

Кубок Африки завершится 11 февраля. В воскресенье состоится финал турнира Нигерия — Кот-д'Ивуар. Начало игры — в 23.00 мск.

Трансляции матчей Кубка Африки смотри в России эксклюзивно в Okko.

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Футбол
Сборная ДР Конго по футболу
Сборная ЮАР по футболу
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