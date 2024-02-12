Бонгонда прибудет в расположение «Спартака» на следующей неделе

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что полузащитник команды Тео Бонгонда прибудет в расположение клуба на следующей неделе.

«Тео Бонгонда проходит обследование. Точная информация о сроках восстановления появится в ближайшие дни. На следующей неделе игрок должен прибыть в расположение команды», — сказал Зеленов «СЭ».

Бонгонда не сумел доиграть матч за сборную ДР Конго против ЮАР за третье место на Кубке Африки (0:0, 5:6 — пенальти). 28-летний конголезец получил травму в первом тайме и покинул поле на 33-й минуте.

Бонгонда провел 7 матчей на Кубке Африки, ни разу не отличившись результативыми действиями.