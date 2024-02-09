Кубок Африки: дата и время начала финала — кто сыграет

11 февраля, в воскресенье, в городе Абиджан на стадионе имени Алассана Уаттары сборная Кот-д`Ивуара по футболу сыграет против Нигерии в финальном матче Кубка Африки. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

Сборная Кот-д'Ивуара в 1/8 финала турнира прошла Сенегал в серии пенальти (1:1, 5:4). В четвертьфинале Кубка африканских наций команда прошла Мали в дополнительное время (2:1), а в полуфинале она оказалась сильнее ДР Конго (1:0).

В 1/8 финала турнира в Кот-д'Ивуаре Нигерия обыграла Камерун со счетом 2:0. В четвертьфинале сборная победила Анголу (1:0), а в полуфинале Кубка Африки прошла в серии пенальти ЮАР (1:1, 4:2).

Следить за финальным матчем Кубка Африки Нигерия — Кот-д`Ивуар можно будет с помощью матч-центра «СЭ» в текстовом формате. Игру также покажут в прямом эфире в онлайн-сервисе Окко Спорт.

Трансляции матчей Кубка Африки смотри в России эксклюзивно в Okko.