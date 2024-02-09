Футбол
Кубок Африки
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок Африки

9 февраля, 14:00

Кубок Африки: дата и время начала финала — кто сыграет

Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Болельщики сборной Нигерии.
Фото AFP

11 февраля, в воскресенье, в городе Абиджан на стадионе имени Алассана Уаттары сборная Кот-д`Ивуара по футболу сыграет против Нигерии в финальном матче Кубка Африки. Игра начнется в 23.00 по московскому времени.

Сборная Кот-д'Ивуара в 1/8 финала турнира прошла Сенегал в серии пенальти (1:1, 5:4). В четвертьфинале Кубка африканских наций команда прошла Мали в дополнительное время (2:1), а в полуфинале она оказалась сильнее ДР Конго (1:0).

В 1/8 финала турнира в Кот-д'Ивуаре Нигерия обыграла Камерун со счетом 2:0. В четвертьфинале сборная победила Анголу (1:0), а в полуфинале Кубка Африки прошла в серии пенальти ЮАР (1:1, 4:2).

Следить за финальным матчем Кубка Африки Нигерия — Кот-д`Ивуар можно будет с помощью матч-центра «СЭ» в текстовом формате. Игру также покажут в прямом эфире в онлайн-сервисе Окко Спорт.

Трансляции матчей Кубка Африки смотри в России эксклюзивно в Okko.

РЕКЛАМА. РЕКЛАМОДАТЕЛЬ ООО «ОККО». ИНН  7814665871

18+

Футбол
Сборная Кот-д`Ивуара по футболу
Сборная Нигерии по футболу
1
0
Читайте также
Кубок Америки 2024 по футболу пройдет в США с 20 июня по 14 июля
Тутберидзе не выгнала худших участниц из проекта «Большие девочки»
Власти Польши обвинили Трампа в переходе границ после слов о НАТО и России
Захарова высмеяла Шольца после его заявления об интервью Путина
Отец Сырского рассказал о реакции на назначение сына новым главкомом ВСУ
Польские фермеры высыпали на дорогу зерно из украинских грузовиков
Популярное видео
ЮАР — ДР Конго: видеообзор, матч за 3-е место Кубка Африки
Кот-д`Ивуар — ДР Конго: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Африки
Нигерия — ЮАР: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Африки
Питройпа сыграет в финале Кубка Африки
«Севилья» — «Атлетико»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Жирона»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Осасуна»: видеообзор матча, 24-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Атлетико»: видеообзор матча, 23-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Алавес» — «Барселона»: видеообзор матча, 23-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Валенсия»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Жирона»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Вильярреал»: видеообзор, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Гранада» — «Атлетико»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Наполи» — «Интер»: видеообзор матча, финал Суперкубка Италии
«Жирона» — «Севилья»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Барселона»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор матча, 21-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кот-д`Ивуар — ДР Конго: видеообзор полуфинала Кубка Африки

ЮАР — ДР Конго: смотреть трансляцию матча Кубка Африки
Новости
RSS RSS
Все новости