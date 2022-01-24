Коморские острова с полевым игроком в воротах проиграли Камеруну на Кубке Африки

Сборная Камеруна победила команду Коморских островов (2:1) в матче 1/8 финала Кубка африканских наций.

Из-за травм и коронавируса Коморы остались без трех вратарей. В связи с этим в воротах сыграл защитник Шакер Аль-Хадур.

На седьмой минуте сборная Коморских островов осталась в меньшинстве. С поля был удален Наджим Абду.

На 29-й минуте счет в матче открыл Карл Токо Экамби. Венсан Абубкакар на 70-й минуте удвоил преимущество камерунцев. На 81-й минуте Юссуф М'Шангама отыграл один мяч дальним ударом со штрафного.

В 1/4 финала Камерун сыграет с Гамбией.