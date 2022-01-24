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24 января, 23:55

Коморские острова с полевым игроком в воротах проиграли Камеруну на Кубке Африки

Евгений Петров
Корреспондент
Шакер Аль-Хадур.
Фото Twitter

Сборная Камеруна победила команду Коморских островов (2:1) в матче 1/8 финала Кубка африканских наций.

Из-за травм и коронавируса Коморы остались без трех вратарей. В связи с этим в воротах сыграл защитник Шакер Аль-Хадур.

На седьмой минуте сборная Коморских островов осталась в меньшинстве. С поля был удален Наджим Абду.

На 29-й минуте счет в матче открыл Карл Токо Экамби. Венсан Абубкакар на 70-й минуте удвоил преимущество камерунцев. На 81-й минуте Юссуф М'Шангама отыграл один мяч дальним ударом со штрафного.

В 1/4 финала Камерун сыграет с Гамбией.

Кубок Африки. 1/8 финала
24 янв, 22:00. Olembe (Яунде)
Камерун
2:1
Коморские острова
Голы
Токо Экамби, 29 (1:0), Абубакар, 70 (2:0), М`Шангама, 81 (2:1)
Камерун
Онана Нгаде-Нгаджюи Фай Кастеллетто Толо Муми Нгамале (Нжи, 63 ) Замбо Ангисса (Онана, 84 ) Онгла Абубакар (Леа Силики, 77 ) Токо Экамби (Баокен, 77 ) Шупо-Мотинг (Бассогог, 63 )
Коморские острова
Аль-Хадур Заари Юссуф (Маттуар, 75) Абду Баширу (М`Мади, 88) М`Шангама Абдулла Юссуф (Юссуф Джуджа, 89) Моньи (Али Мохамед, 52) Бакари (Мусса, 88) Бен Набуан
Предупреждения
Замбо Ангисса 33, Онгла 80  -  Баширу 82, Маттуар 87
Удаления
Абду 7
Судьи
Тессема
Сборная Камеруна по футболу
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