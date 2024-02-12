Кот-д'Ивуар — первая сборная-победитель Кубка Африки, уволившая тренера во время турнира

Сборная Кот-д'Ивуара выиграла Кубок Африки, победив Нигерию (2:1) в финальном матче.

Ивуарийцы стали первыми, кому удалось завоевать золото, уволив главного тренера во время турнира.

Кот-д'Ивуар начал турнир под руководством Жана-Луи Гассе, которого отправили в отставку после группового турнира: команда заняла третье место в группе A с 3 очками, одержав одну победу и потерпев два поражения. После увольнения Гассе ивуарийцами руководил Эмерсе Фаэ.

Сборная Кот-д'Ивуара выиграла Кубок Африки в третий раз в истории — до этого команда становилась победителем турнира в 1992 и 2015 годах.