Тихонов дисквалифицирован на два года. Детали скандала в Казахстане

Игроки « Астаны» у шли с поля из-за судейства, а «Кайрат» получил 100 миллионов тенге за победу.

Близка развязка в чемпионате Казахстана, где до последнего тура неизвестен чемпион. В выходные в принципиальном матче «Астана» проиграла в гостях «Кайрату» 0:1, а единственный гол был забит еще на 8-й минуте. Команда Андрея Тихонова из-за этой осечки опустилась с первого места на второе. Но главное событие тура не это.

На 42-й минуте игроки «Астаны» покинули поле — это был ответ на работу судьи Игоря Чеснокова, который проводил последний матч в карьере рефери. Минутой ранее хавбека «Астаны» Тиграна Баргесяна сбил защитник «Кайрата» Камо Оганесян в ходе опасной контратаки. Судья этот стык не расценил как фол, что и разозлило футболистов гостей.

Вероятно, игроки были не согласны с решениями судьи в первом тайме и до этого эпизода. «С первых минут судья посадил нас на свисток и не подпускал к воротам «Кайрата». Поэтому мы решили поступить таким образом», — анонимно приводит слова игроков «Астаны» журналист Айдын Кожахмет. Речь идет о том, что решение покинуть поле приняли именно футболисты.

Спустя восемь минут они вернулись на поле и доиграли матч, но не смогли сравнять счет.

Матч состоялся 24 октября, а спустя три дня состоялся КДК в Федерации футбола Казахстана, где разобрали эпизод с демаршем и вынесли наказание. Виновным в случившемся объявили главного тренера Андрея Тихонова.

«За недисциплинированное поведение команды, нарушение принципов Fair Play, выразившееся в уходе игроков с футбольного поля без разрешения официального лица матча, продемонстрировавшее неуважение к сопернику, организатору матча, официальным лицам матча, зрителям, в соответствии со статьей 53 Дисциплинарного регламента главного тренера команды «Астана» Тихонова А. дисквалифицировать на двадцать четыре месяца во всех соревнованиях под эгидой КФФ и ПФЛК. Срок дисквалификации считать с 25 октября 2021 года», — говорится в заявлении КДК.

Сам Тихонов не понимает, почему обвинили именно его и отмечает, что уйти с поля — идея игроков, а не его призыв.

«Я понять не могу, на каком основании вынесено это решение. Не было ни разбирательств, меня никуда не вызывали, меня никто не выслушивал. Мне вот интересно, дисквалификация на два года — это вообще законно? Есть ли в Дисциплинарном регламенте какой-нибудь пункт, предполагающий такое длительное наказание? А я еще раз повторю: решение уйти с поля принимала команда, я лишь согласился с ребятами», — цитирует Тихонова журналист Владимир Жарков.

Тигран Баргесян, которого и сбили в эпизоде, когда рефери не увидел фол, после матча был в ярости: показывал трибунам средний палец, за что тоже был наказан — месяц дисквалификации.

После игры на пресс-конференции Тихонов удивлялся, почему Чеснокову дали возможность закончить карьеру, работая в таком матче.

«Я сегодня вспомнил матч сборных России и Болгарии. Там судья не дал три стопроцентных пенальти в ворота болгар. Схожесть в том, что для того судьи это тоже был последний матч в карьере, и он понимал, что никаких дисциплинарных взысканий ему не будет. Сегодня Чесноков тоже судил свой последний матч в карьере. Почему ему доверили его отработать? Для кого этот подарок — для него или для кого-то еще?»

Поражение от «Кайрата», вероятно, лишило «Астану» чемпионства. Таблицу чемпионата возглавил «Тобол», а команде Тихонова, чтобы завоевать чемпионский титул в последнем туре КПЛ, нужно побеждать «Туран» и ждать осечки «Тобола» в игре с «Акжайыком». Если «Тобол» сыграет вничью, а «Астана» выиграет, тогда, согласно регламенту, должен пройти золотой матч, которого не было в лиге с 2008 года.

Готовить «Астану» к матчу заключительного 26-го тура будет уже другой специалист. Пока клуб на своих официальных ресурсах никак не отреагировал на дисквалификацию Тихонова, вероятно, пытаясь найти срочную замену.

Масла в этот пожар добавила новость казахстанских журналистов Meta-ratings, которые сообщили, что «Кайрат» за победу над «Астаной» получил от третьей стороны вознаграждение в 235 тысяч евро (100 миллионов тенге). Видимо, кто-то сильно обрадовался победе, которая приблизила «Тобол» к чемпионству.

Другие детали неизвестны, но сами вводные про денежную награду футболистам и обвинения в предвзятом судействе, конечно, не могут не настораживать.