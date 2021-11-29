Немного прогнозов в ожидании вручения главной индивидуальной награды.

Дмитрий Гирин, заместитель шефа отдела футбола

— «Золотому мячу» в этом году исполняется 65 лет, и примерно 50 из них все было довольно просто. Футбол был литературой — в том смысле, что про него по большей части читали, а не смотрели. Трансляций было мало, поэтому мнение журналистов и народная молва были основополагающими. И с наградами все было просто: сыграл круто на чемпионате мира или Европы, которые показывают по ТВ, твоя команда взяла трофей или остановилась рядом — и индивидуальный приз твой.

Будь сейчас все так же, как и раньше, «Золотой мяч» наверняка достался бы Жоржиньо. Италобразилец выиграл с «Челси» Лигу чемпионов, со сборной — чемпионат Европы и в решающих стадиях обоих турниров был очень хорош. Но сейчас ему светит разве что попадание в топ-5.

Казалось бы, сейчас, когда можно смотреть любой матч из топ-чемпионатов и следить за лучшими в каждодневном режиме, когда любой яркий момент через минуту разлетается по соцсетям и YouТube, когда разнообразная статистика разной степени продвинутости позволяет оценить перформанс любого игрока, выбирать лучшего должно быть просто — все на ладони. Но почему-то легче не становится.

Сейчас вот все топят за Роберта Левандовски. Наверное, если он заберет «Золотой мяч», будет справедливо, особенно по совокупности заслуг с прошлым годом. Если нет — будет скандал. Но вот интересно, насколько Лева был бы хорош не в клубе — гегемоне бундеслиги, а в Англии? Да и сборную на Евро-2020 он из группы не вытащил. Да и вообще, как по мне, Левандовски — это история про безумную голевую статистику, которую нельзя игнорировать, и «заслужил по сумме».

Если же мы награждаем «Золотым мячом» того, кто лучше всех в году играл в футбол, а не просто клепал голы, то мой персональный фаворит — Карим Бензема. Француз весь год творит магию что в «Реале», что в сборной Франции. Его гол Швейцарии на Евро-2020 — чистое волшебство. Влияние на игру «Реала» — бесспорно. И даже трофей есть — Лига наций. А главное, Бензема не настолько приторно-положительный, как Левандовски или Лео Месси, — в эпоху тотальной политкорректности это тоже плюс.

Леонид Волотко, заместитель шефа отдела футбола

— Роберт Левандовски должен был получать «Золотой мяч» еще в прошлом году, а в этом забирать второй трофей. Но если он в итоге останется ни с чем — зачем вообще все эти церемонии и голосование? По последним данным, основной конкурент поляка — Лео Месси, и это, конечно, главный шок. Лео даже не лучший в чемпионате Франции, и получить «Золотой мяч» только за первый трофей в сборной (остальной год Месси — провал) будет слишком.

Хотя судить только по титулам тоже неправильно: Жоржиньо выиграл Лигу чемпионов и Евро-2020, но на «Золотой мяч» явно не наиграл. А после промаха с пенальти, отправившего Италию в стыки, наверняка выпал даже из топ-3. Два моих фаворита — Левандовски и Карим Бензема, но перформанс и стабильность Роберта поражают слишком мощно, чтобы сомневаться. Прямо сейчас в мире нет игрока сильнее — и перед стыками с Россией это особенно пугает.

Гоша Чернов, корреспондент

— Я за Роберта Левандовски. В 2020-м премию отменили из-за пандемии, так что справедливо будет оценивать кандидатов по выступлениям за два года.

И тут нет никого лучше поляка. Лео Месси не заслуживает «Золотой мяч», потому что за клубы выиграл только Кубок Испании и провел пока блеклые полгода в «ПСЖ» (один гол в чемпионате Франции — тухло). К тому же на нем стоит клеймо 2:8 от «Баварии» — команды Левандовски.

Поляк выиграл Лигу чемпионов в прошлом году, обновил рекорд по числу голов за сезон в бундеслиге и разгромил команду Месси в очной встрече. Да, он не выиграл титул на уровне сборных, но Левандовски не виноват, что родился поляком, а не аргентинцем. И вообще, Месси на победном Кубке Америки забил четыре мяча в семи матчах, а Левандовски на Евро-2020 — три гола в трех. Я уж не говорю о том, что почти все те голы Месси не были важными в контексте турнира.

Остальных даже не рассматриваю. Мог бы бороться Жоржиньо, но смазанные им пенальти за сборную Италии непростительны.

Андрей Кузичев, корреспондент

— Прекрасно понимаю, что одни и те же герои многим могли надоесть. Так что вручение «Золотого мяча» Фабио Каннаваро после победы Италии на ЧМ-2006 и победа Луки Модрича в 2018-м скорее напоминали бунт против системы, которая давала сбои, оставляя без наград Андреса Иньесту и Франка Рибери. Только случаются такие вещи столь редко, что я ни за что не поверю в триумф Жоржиньо, который был хребтом сборной Италии на Евро-2020 и «Челси» в Лиге чемпионов.

Болельщикам — а журналисты по сути ими являются — все равно хочется восхищаться не идеально проделанной черновой работой. Нам подавай волшебство, поэтому претендентов на приз всего двое. И почему-то кажется, что награду отдадут Лео Месси, который не только выдал феноменальную вторую половину сезона в «Барселоне», но и исполнил свою давнюю мечту, победив со сборной Аргентины на Кубке Америки.

Именно эта красивая история перевесит все, и сторонники Месси ответят кричащим о несправедливости: «А что выиграл Левандовски?» Действительно, всего лишь чемпионат Германии, в котором «Бавария» может побеждать с закрытыми глазами. Год назад, когда награда не вручалась, все было иначе, и поляка после триумфа в Лиге чемпионов признали лучшим игроком мира по версии ФИФА. Только тем же Месси с Криштиану Роналду вручали трофеи в менее очевидных ситуациях, а поляк демонстрирует феноменальную результативность второй год подряд. Так что отдайте «Золотой мяч» Левандовски по совокупности достижений. Он заслужил как никто другой, а в комплекте с «Золотой бутсой» это будет идеально.

Леонид Александров, корреспондент

— За последние 15 лет все мы отвыкли от реальной конкуренции в борьбе за «Золотой мяч», но в этом году она есть. Криштиану Роналду — 36 лет, Лео Месси — 34 года, их статистика до сих пор хороша, но несравнима с лучшими из лучших. А клубы двух легенд вовсе остались без трофеев. Месси все еще в числе фаворитов благодаря победе на Кубке Америки и званию лучшего игрока турнира, однако этого может не хватить.

Яркие вспышки приблизили к индивидуальной награде Нголо Канте и Жоржиньо из «Челси», форварда «Реала» Карима Бензема и вингера «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха. При этом не хуже всех вышеперечисленных, да еще и стабильнее остальных показал себя польский монстр Роберт Левандовски. Нападающий «Баварии» побил вечный рекорд Герда Мюллера по голам в одном сезоне бундеслиги (41 мяч) и привел клуб к очередной салатнице. Евро-2020 можно назвать провальным для любого игрока сборной Польши, кроме Левы. Голы испанцам и шведам тому подтверждение. И начало нового сезона только укрепляет амбиции 33-летнего форварда на награду (23 гола в 18 матчах чемпионата Германии и ЛЧ).

Также за Левандовски сыграет любовь выборщиков France Football к нападающим и настолько же невероятный прошлый год. В 2020-м никто не мог поспорить с поляком, кроме коронавируса. Ему точно задолжали как минимум один «Золотой мяч».