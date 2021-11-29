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Кому отдадут «Золотой мяч» — 2021? Авторы «СЭ» — за Левандовски

Отдел футбола «СЭ»
Отдел футбола «СЭ»
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Сегодня, 13:45
Роберт Левандовски. Фото AFP
Роберт Левандовски. Фото AFP
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Немного прогнозов в ожидании вручения главной индивидуальной награды.
Лионель Месси. Месси или Левандовски: кто возьмет «Золотой мяч» — 2021?

Дмитрий Гирин, заместитель шефа отдела футбола

— «Золотому мячу» в этом году исполняется 65 лет, и примерно 50 из них все было довольно просто. Футбол был литературой — в том смысле, что про него по большей части читали, а не смотрели. Трансляций было мало, поэтому мнение журналистов и народная молва были основополагающими. И с наградами все было просто: сыграл круто на чемпионате мира или Европы, которые показывают по ТВ, твоя команда взяла трофей или остановилась рядом — и индивидуальный приз твой.

Будь сейчас все так же, как и раньше, «Золотой мяч» наверняка достался бы Жоржиньо. Италобразилец выиграл с «Челси» Лигу чемпионов, со сборной — чемпионат Европы и в решающих стадиях обоих турниров был очень хорош. Но сейчас ему светит разве что попадание в топ-5.

Казалось бы, сейчас, когда можно смотреть любой матч из топ-чемпионатов и следить за лучшими в каждодневном режиме, когда любой яркий момент через минуту разлетается по соцсетям и YouТube, когда разнообразная статистика разной степени продвинутости позволяет оценить перформанс любого игрока, выбирать лучшего должно быть просто — все на ладони. Но почему-то легче не становится.

Сейчас вот все топят за Роберта Левандовски. Наверное, если он заберет «Золотой мяч», будет справедливо, особенно по совокупности заслуг с прошлым годом. Если нет — будет скандал. Но вот интересно, насколько Лева был бы хорош не в клубе — гегемоне бундеслиги, а в Англии? Да и сборную на Евро-2020 он из группы не вытащил. Да и вообще, как по мне, Левандовски — это история про безумную голевую статистику, которую нельзя игнорировать, и «заслужил по сумме».

Если же мы награждаем «Золотым мячом» того, кто лучше всех в году играл в футбол, а не просто клепал голы, то мой персональный фаворит — Карим Бензема. Француз весь год творит магию что в «Реале», что в сборной Франции. Его гол Швейцарии на Евро-2020 — чистое волшебство. Влияние на игру «Реала» — бесспорно. И даже трофей есть — Лига наций. А главное, Бензема не настолько приторно-положительный, как Левандовски или Лео Месси, — в эпоху тотальной политкорректности это тоже плюс.

Леонид Волотко, заместитель шефа отдела футбола

— Роберт Левандовски должен был получать «Золотой мяч» еще в прошлом году, а в этом забирать второй трофей. Но если он в итоге останется ни с чем — зачем вообще все эти церемонии и голосование? По последним данным, основной конкурент поляка — Лео Месси, и это, конечно, главный шок. Лео даже не лучший в чемпионате Франции, и получить «Золотой мяч» только за первый трофей в сборной (остальной год Месси — провал) будет слишком.

Хотя судить только по титулам тоже неправильно: Жоржиньо выиграл Лигу чемпионов и Евро-2020, но на «Золотой мяч» явно не наиграл. А после промаха с пенальти, отправившего Италию в стыки, наверняка выпал даже из топ-3. Два моих фаворита — Левандовски и Карим Бензема, но перформанс и стабильность Роберта поражают слишком мощно, чтобы сомневаться. Прямо сейчас в мире нет игрока сильнее — и перед стыками с Россией это особенно пугает.

Роберт Левандовски, Лионель Месси, Жоржинью. Месси снова главный претендент на «Золотой мяч». Кто может остановить аргентинца?

Гоша Чернов, корреспондент

— Я за Роберта Левандовски. В 2020-м премию отменили из-за пандемии, так что справедливо будет оценивать кандидатов по выступлениям за два года.

И тут нет никого лучше поляка. Лео Месси не заслуживает «Золотой мяч», потому что за клубы выиграл только Кубок Испании и провел пока блеклые полгода в «ПСЖ» (один гол в чемпионате Франции — тухло). К тому же на нем стоит клеймо 2:8 от «Баварии» — команды Левандовски.

Поляк выиграл Лигу чемпионов в прошлом году, обновил рекорд по числу голов за сезон в бундеслиге и разгромил команду Месси в очной встрече. Да, он не выиграл титул на уровне сборных, но Левандовски не виноват, что родился поляком, а не аргентинцем. И вообще, Месси на победном Кубке Америки забил четыре мяча в семи матчах, а Левандовски на Евро-2020 — три гола в трех. Я уж не говорю о том, что почти все те голы Месси не были важными в контексте турнира.

Остальных даже не рассматриваю. Мог бы бороться Жоржиньо, но смазанные им пенальти за сборную Италии непростительны.

Роберт Левандовски. Левандовски впервые не провалился, но Польша все равно вылетела. Лучший центрфорвард мира снова останется без «Золотого мяча»?

Андрей Кузичев, корреспондент

— Прекрасно понимаю, что одни и те же герои многим могли надоесть. Так что вручение «Золотого мяча» Фабио Каннаваро после победы Италии на ЧМ-2006 и победа Луки Модрича в 2018-м скорее напоминали бунт против системы, которая давала сбои, оставляя без наград Андреса Иньесту и Франка Рибери. Только случаются такие вещи столь редко, что я ни за что не поверю в триумф Жоржиньо, который был хребтом сборной Италии на Евро-2020 и «Челси» в Лиге чемпионов.

Болельщикам — а журналисты по сути ими являются — все равно хочется восхищаться не идеально проделанной черновой работой. Нам подавай волшебство, поэтому претендентов на приз всего двое. И почему-то кажется, что награду отдадут Лео Месси, который не только выдал феноменальную вторую половину сезона в «Барселоне», но и исполнил свою давнюю мечту, победив со сборной Аргентины на Кубке Америки.

Именно эта красивая история перевесит все, и сторонники Месси ответят кричащим о несправедливости: «А что выиграл Левандовски?» Действительно, всего лишь чемпионат Германии, в котором «Бавария» может побеждать с закрытыми глазами. Год назад, когда награда не вручалась, все было иначе, и поляка после триумфа в Лиге чемпионов признали лучшим игроком мира по версии ФИФА. Только тем же Месси с Криштиану Роналду вручали трофеи в менее очевидных ситуациях, а поляк демонстрирует феноменальную результативность второй год подряд. Так что отдайте «Золотой мяч» Левандовски по совокупности достижений. Он заслужил как никто другой, а в комплекте с «Золотой бутсой» это будет идеально.

Полузащитник &laquo;Челси&raquo; Н'Голо Канте с&nbsp;трофеем Лиги чемпионов.Канте достоин «Золотого мяча». Но он его не получит — и это дикая несправедливость

Леонид Александров, корреспондент

— За последние 15 лет все мы отвыкли от реальной конкуренции в борьбе за «Золотой мяч», но в этом году она есть. Криштиану Роналду — 36 лет, Лео Месси — 34 года, их статистика до сих пор хороша, но несравнима с лучшими из лучших. А клубы двух легенд вовсе остались без трофеев. Месси все еще в числе фаворитов благодаря победе на Кубке Америки и званию лучшего игрока турнира, однако этого может не хватить.

Яркие вспышки приблизили к индивидуальной награде Нголо Канте и Жоржиньо из «Челси», форварда «Реала» Карима Бензема и вингера «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха. При этом не хуже всех вышеперечисленных, да еще и стабильнее остальных показал себя польский монстр Роберт Левандовски. Нападающий «Баварии» побил вечный рекорд Герда Мюллера по голам в одном сезоне бундеслиги (41 мяч) и привел клуб к очередной салатнице. Евро-2020 можно назвать провальным для любого игрока сборной Польши, кроме Левы. Голы испанцам и шведам тому подтверждение. И начало нового сезона только укрепляет амбиции 33-летнего форварда на награду (23 гола в 18 матчах чемпионата Германии и ЛЧ).

Также за Левандовски сыграет любовь выборщиков France Football к нападающим и настолько же невероятный прошлый год. В 2020-м никто не мог поспорить с поляком, кроме коронавируса. Ему точно задолжали как минимум один «Золотой мяч».

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