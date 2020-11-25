«Бог позвал Диего домой». Весь мир скорбит после смерти Марадоны

Реакция известных людей и команд на смерть легендарного аргентинского форварда Диего Марадоны.

Пеле, легендарный бразильский футболист

— Какие печальные новости. Я потерял хорошего друга, а мир потерял легенду. Еще многое предстоит сказать, но пока дай Бог сил членам семьи. Я надеюсь, что однажды мы сможем вместе поиграть в мяч в небе. (Twitter)

Que not?cia triste. Eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda h? muito a ser dito, mas por agora, que Deus d? for?a para os familiares. Um dia, eu espero que possamos jogar bola juntos no c?u. pic.twitter.com/6Li76HTikA — Pel? (@Pele) November 25, 2020

Йозеф Блаттер, бывший президент ФИФА

— Хочу сказать, что Марадона действительно оставил отпечаток в мировом футболе в трех последних десятилетиях. Он был экстраординарный футболист. Диего человек, который вывел свою сборную в 1979 году на молодежный чемпионат мира в Токио, где Аргентина одержала победу на сборной СССР в финале, забив в концовке решающего матча три гола. У меня есть параллель с чемпионатом мира в 1986 года в Мексике. Там он принес победу сборной. Забил тот незабываемый гол «рукой бога» в матче с англичанами. И теперь Бог позвал его домой. Покойся с миром, Диего. Спасибо за все! («СЭ»)

Виталий Мутко, бывший президент РФС

— Могу только соболезнования выразить. Марадона неоднократно посещал Россию во время подготовки к чемпионату мира 2018 года. Он очень благосклонно относился к идее проведения мундиаля в нашей стране.

Великий и в мыслях, и в поступках, и в делах. Всегда восхищался им, как игроком. Диего — выдающийся футболист. Он мог в одиночку решать исход любого матча.

Недавно смотрел фильм про него, который сняли итальянцы. Там много очень трогательных моментов. Великая карьера. Правдивый и интересный фильм.

Яркая была личность, будет его не хватать. Жалко, когда такие легенды уходят.

Он был очень общительным, мы коммунициировали во время чемпионата мира. Интересный человек. Диего очень любил Россию. У него было хорошее отношение к стране, руководству нашего государства. Очень позитивно относился к нам. («СЭ»)

Станислав Черчесов, главный тренер сборной России

— С тяжелым сердцем прочитал новость о том, что ушел из жизни великий футболист современности Диего Марадона. Мне посчастливилось встретиться с ним как на зеленом поле, когда «Спартак» соперничал с «Наполи», так и на различных турнирах и мероприятиях. В частности, на Кубке конфедераций и чемпионате мира в России. Когда меня просили охарактеризовать его как игрока, то на ум приходило только одно слово — гениальный. От себя, а также от коллектива сборной России выражаю глубокие соболезнования всем близким этого уникального во всех отношениях футболиста. Его неповторимую игру мы будем помнить всегда. («СЭ»)

Лионель Месси, капитан сборной Аргентины:

— Очень грустный день для всех аргентинцев и для футбола. Он оставил нас, но не ушел, потому что Диего вечен. Я люблю все прекрасные моменты, которые мы пережили вместе, и я хотел бы выразить соболезнования его семье и друзьям. Покойся с миром. (Instagram)

Криштиану Роналду, капитан сборной Португалии

— Сегодня я прощаюсь с другом, и мир прощается с вечным гением. Один из лучших на свете. Бесподобный волшебник. Он уходит слишком рано, но оставляет бесконечное наследие и пустоту, которую никогда не заполнить. Покойся с миром, ас. Тебя никогда не забудут. (Twitter)

Hoje despe?o-me de um amigo e o Mundo despede-se de um g?nio eterno. Um dos melhores de todos os tempos. Um m?gico inigual?vel. Parte demasiado cedo, mas deixa um legado sem limites e um vazio que jamais ser? preenchido. Descansa em paz, craque. Nunca ser?s esquecido.?? pic.twitter.com/WTS21uxmdL — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 25, 2020

Гари Линекер, знаменитый форвард сборной Англии

— Марадона был с отрывом лучшим игроком своего поколения, и, возможно, лучшим игроком всех времен. После счастливой, но проблемной жизни он найдет какое-то утешение в руках Господа. (Twitter)

Reports from Argentina that Diego Armando Maradona has died. By some distance the best player of my generation and arguably the greatest of all time. After a blessed but troubled life, hopefully he'll finally find some comfort in the hands of God. #RipDiego — Gary Lineker (@GaryLineker) November 25, 2020

Аркадий Дворкович, бывший заместитель председателя правительства РФ

— Марадона восхищал меня в конце 80-х, и мне было безумно жаль, что он последовательно себя убивал в течение многих лет... Видел его в конце июня 2018 года на чемпионате мира в Москве. Это был великий игрок. («СЭ»)

Илья Геркус, бывший президент «Локомотива»

— У меня небольшие воспоминания о нем. Когда Марадона играл, я был еще совсем маленьким, да и в СССР чемпионат Италии не показывали. Он — икона Наполи, я видел фрески с его изображениями. Помню чемпионаты мира — абсолютно легендарный спортсмен. Он по сути в одиночку тащил сборную, для Неаполя он создал культ футбола. Это заслуживает огромного уважения. («СЭ»)

?MURI? DIEGO ARMANDO MARADONA. El jugador que m?s alegr?as le dio a la Argentina. M?s: https://t.co/iiS9XSqCBW. pic.twitter.com/HlUAAih3Q6 — Clar?n (@clarincom) November 25, 2020

Дмитрий Губерниев, спортивный комментатор

— Мы осиротели. Он абсолютный футбольный гений. Я видел его игру. Сравниться с ним может только Пеле, чью игру я, к сожалению, не видел. Марадона — богом поцелованный человек. И такая рок-н-ролльная жизнь — и дисквалификация за допинг, и наркотики. Не сберег он себя. Но в первую очередь мы его будем вспоминать как человека, у которого не только рука бога, но и все остальное от Всевышнего. Он гений. Я скорблю вместе с футбольным миром. Такие люди принадлежат всему миру. Никто из ныне играющих футболистов не смогут его затмить, он играл лучше, чем Месси и Роналду вместе взятые. («СЭ»)

Другие соболезнования в соцсетях

В возрасте 60 лет умер Диего Армандо Марадона.



Вечная память. pic.twitter.com/TIsVarpPqW — Сборная России (@TeamRussia) November 25, 2020

Per Sempre ?

Ciao Diego pic.twitter.com/LzppqlBqLV — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 25, 2020

Диего Армандо Марадона.



Было честью играть против легенды.



RIP. pic.twitter.com/KRorTDYQUH — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 25, 2020

Умер Диего Марадона. Прощай, легенда! Реакция