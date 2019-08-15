Жулиу Сезар звонил Балотелли по поводу перехода в «Фламенго»

Экс-вратарь сборной Бразилии Жулиу Сезар признался, что звонил Марио Балотелли. Бывший клуб бразильца «Фламенго» хочет подписать итальянского форварда.

— Позвонил ему и сказал: «Марио, ты идешь играть или на вечеринку?» Он ответил: «Я хочу играть», — приводит Globo Esporte Сезара. — Он плохо знаком с «Фламенго», это правда. Я сказал ему, что нет клуба лучше в мире. Здесь самая большая группа болельщиков и непривычная атмосфера. Надеюсь, это сработает.