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Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

Жулиу Сезар звонил Балотелли по поводу перехода в «Фламенго»

15 августа 2019, 05:27
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Экс-вратарь сборной Бразилии Жулиу Сезар признался, что звонил Марио Балотелли. Бывший клуб бразильца «Фламенго» хочет подписать итальянского форварда.

— Позвонил ему и сказал: «Марио, ты идешь играть или на вечеринку?» Он ответил: «Я хочу играть», — приводит Globo Esporte Сезара. — Он плохо знаком с «Фламенго», это правда. Я сказал ему, что нет клуба лучше в мире. Здесь самая большая группа болельщиков и непривычная атмосфера. Надеюсь, это сработает.

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