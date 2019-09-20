Жозе Моуринью: «Это'О заслужил «Золотой мяч»

Бывший главный тренер «Интера» и «Челси» Жозе Моуринью считает, что завершивший карьеру нападающий Самюэль Это'О заслужил «Золотой мяч» за все то, чего добился в футболе. Португалец работал с камерунцем в Милане и Лондоне.

— Трудно представить, что Это'О никогда не получал «Золотой мяч», несмотря на блестящую карьеру, — цитирует A Bola Моуринью. — Он играл в лучших командах и лучших лигах мира. Забил невероятное количество голов и добивался успеха во всех чемпионатах. Он был лучшим нападающим мира на протяжении нескольких лет и заслужил «Золотой мяч». Но подобные вещи вне нашего контроля.