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Жозе Моуринью: «Это'О заслужил «Золотой мяч»

14:08
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Бывший главный тренер «Интера» и «Челси» Жозе Моуринью считает, что завершивший карьеру нападающий Самюэль Это'О заслужил «Золотой мяч» за все то, чего добился в футболе. Португалец работал с камерунцем в Милане и Лондоне.

— Трудно представить, что Это'О никогда не получал «Золотой мяч», несмотря на блестящую карьеру, — цитирует A Bola Моуринью. — Он играл в лучших командах и лучших лигах мира. Забил невероятное количество голов и добивался успеха во всех чемпионатах. Он был лучшим нападающим мира на протяжении нескольких лет и заслужил «Золотой мяч». Но подобные вещи вне нашего контроля.

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