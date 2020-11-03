Врач назвал причины госпитализации Марадоны

Леопольдо Луке, личный врач Диего Армандо Марадоны, рассказал о состоянии здоровья тренера «Химнасии». 60-летний аргентинец был госпитализирован.

— Я знаю, что Диего может быть в десять тысяч раз лучше, — цитирует TNT Sports Луке. — Приезд в клинику поможет ему. Он здесь, потому что захотел так... Это не серьезные проблемы состояние, и госпитализация не была срочной. Его поместили в клинику на три дня, чтобы восстановил гидратацию. Он хочет руководить командой в ближайшем матче. Я сказал ему, что он будет на тренерской скамейке в воскресенье.

Марадона — давний пациент, в его жизни много проблем. Были дни, когда он не хотел меня видеть. Я не видел его таким, каким хотел бы его видеть и каким знаю, что он может быть.