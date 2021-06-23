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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Виллиан посетил матч MLS «Орландо Сити» — «Сан-Хосе»

07:27
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Нападающий «Арсенала» Виллиан стал специальным гостем стадиона «Эксплория». 32-летний бразилец посетил матча регулярного чемпионата MLS между «Орландо Сити» и «Сан-Хосе Эртквейс».

«Особенный визит сегодня вечером — Виллиан. Мы уверен, что ему нравится шоу», — написала пресс-служба «Орландо Сити» в Twitter.

В прошедшем сезоне бразилец провел 37 игр, в которых забил 1 гол и отдал 7 голевых передач. Срок действующего контракта игрока с «канонирами» истекает в 2023 году.

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Евгений Козинов все материалы автора
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