Нападающий «Арсенала» Виллиан стал специальным гостем стадиона «Эксплория». 32-летний бразилец посетил матча регулярного чемпионата MLS между «Орландо Сити» и «Сан-Хосе Эртквейс».

«Особенный визит сегодня вечером — Виллиан. Мы уверен, что ему нравится шоу», — написала пресс-служба «Орландо Сити» в Twitter.

A special visit tonight at @exploriastadium by @willianborges88



We're pretty sure he's enjoying the show ? pic.twitter.com/luEGJiFyds — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) June 23, 2021

В прошедшем сезоне бразилец провел 37 игр, в которых забил 1 гол и отдал 7 голевых передач. Срок действующего контракта игрока с «канонирами» истекает в 2023 году.