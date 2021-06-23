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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

В Венгрии на тренировке умер 18-летний футболист

16:53
Виктор Марселл.
Виктор Марселл.

Футболист клуба третьего дивизиона чемпионата Венгрии «Андрашида» Виктор Марселл умер во время тренировки, сообщает пресс-служба команды.

21 июня 18-летний игрок упал на газон во время тренировки и потерял сознание.

«Товарищи по команде и тренер тут же бросились на помощь молодому игроку. Они начали реанимацию под руководством службы скорой помощи, с которой до момента их приезда находились на телефонной связи. Приехавшие врачи долго боролись за жизнь нашего игрока, но, к сожалению, уже не смогли его спасти», — говорится в сообщении.

«В лице Виктора Марселла мы потеряли талантливого игрока, товарища по команде и друга. Его отсутствие будет сложно осознать не только семье, но и всем членам клуба «Андрашида», — заявил президент венгерского клуба Золтан Соос.

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