Вальбуэна продлит контракт с «Олимпиакосом»

Полузащитник «Олимпиакоса» Матье Вальбуэна согласовал с клубом новый контракт. Как сообщает Top Mercato, 36-летний француз до лета 2022 года останется в Греции.

В этом сезоне Вальбуэна сыграл в 28 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 8 голевых передач.

Напомним, ранее Вальбуэна играл в России за московское «Динамо». На его счету 6 голов и 14 голевых передач в 29 матчах РПЛ.