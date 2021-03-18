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Вальбуэна продлит контракт с «Олимпиакосом»

02:13
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Полузащитник «Олимпиакоса» Матье Вальбуэна согласовал с клубом новый контракт. Как сообщает Top Mercato, 36-летний француз до лета 2022 года останется в Греции.

В этом сезоне Вальбуэна сыграл в 28 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 8 голевых передач.

Напомним, ранее Вальбуэна играл в России за московское «Динамо». На его счету 6 голов и 14 голевых передач в 29 матчах РПЛ.

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