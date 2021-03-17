Экс-вратарь «Милана» Калач вернулся на поле в 48 лет в седьмом дивизионе Хорватии

Бывший вратарь «Милана» и сборной Австралии Желько Калач вернулся на поле в возрасте 48 лет. Как сообщает хорватское издание Index, голкипер отыграл 45 минут в составе аутсайдера седьмого дивизиона Хорватии «Томпоевчи». Калач вышел на поле в «старте» на игру с «Товарником» и был заменен в перерыве при счете 1:1. После его ухода с поля «Томпоевчи» пропустил 4 гола и проиграл 1:5.

«Томпоевчи» представляет одноименный городок населением около 2000 человек. У Желько Калача хорватские корни, и он часто проводит время со своими родственниками на Балканах.

Желько Калач в качестве футболиста защищал цвета ряда австралийских клубов, а также английского «Лестера», голландской «Роды», итальянской «Перуджи», греческой «Кавалы». С 2005 по 2009 год он выступал за «Милан» в качестве сменщика Диды. С «красно-черными» голкипер в 2007 году выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат.

За сборную Австралии Калач отыграл 54 матча и пропустил 41 гол, взял серебро Кубка конфедераций-2007 и трижды победил в Кубке наций Океании, а также принял участие в ЧМ-2006.

В 2011 году Калач уже уходил из футбола в возрасте 39 лет, после чего ненадолго вернулся два года спустя, проведя один матч в Австралии.