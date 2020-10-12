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В MLS забит претендент на гол года. Посмотрите на эту красоту

16:52
Эрик Уртадо забивает победный гол в матче &quot;Спортинг Канзас-Сити&quot; - &quot;Нэшвилл&quot;. Фото Twitter
Эрик Уртадо забивает победный гол в матче &quot;Спортинг Канзас-Сити&quot; - &quot;Нэшвилл&quot;. Фото Twitter

Нападающий «Спортинг Канзас-Сити» Эрик Уртадо забил красивый гол в матче регулярного чемпионата MLS против «Нэшвилла». 29-летний американец в касание замкнул навес с фланга, запустив «парашют» за спину Джо Уиллзу. Мяч стал победным для «Спортинга» — 2:1.

Это третий гол Уртадо в 10 матчах сезона.

«Пас из-за границы»: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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