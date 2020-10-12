В MLS забит претендент на гол года. Посмотрите на эту красоту

Нападающий «Спортинг Канзас-Сити» Эрик Уртадо забил красивый гол в матче регулярного чемпионата MLS против «Нэшвилла». 29-летний американец в касание замкнул навес с фланга, запустив «парашют» за спину Джо Уиллзу. Мяч стал победным для «Спортинга» — 2:1.

STOP WHAT YOU'RE DOING & WATCH THIS ERIK HURTADO VOLLEY! ? #SKCvNSH pic.twitter.com/JcKcOW48rm — Major League Soccer (@MLS) October 12, 2020

Это третий гол Уртадо в 10 матчах сезона.