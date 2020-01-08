В Греции стреляли в бывшего футболиста «Ювентуса» и «Лацио» Ковачевича

Бывший футболист «Ювентуса», «Лацио» и «Олимпиакоса» Дарко Ковачевич подвергся нападению в пригороде Афин. Как сообщает ERT, неизвестные подъехали к автомобилю 46-летнего серба около его дома и выстрелили в него. Ковачевич успел среагировать, поэтому получил только повреждение колена и был доставлен в больницу — его жизни ничего не угрожает.

Нападавшие скрылись на автомобиле, который был затем найден сгоревшим почти в километре от дома экс-футболиста. В нем также находился пистолет, из которого стреляли в Ковачевича.