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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

В Греции стреляли в бывшего футболиста «Ювентуса» и «Лацио» Ковачевича

10:36

Бывший футболист «Ювентуса», «Лацио» и «Олимпиакоса» Дарко Ковачевич подвергся нападению в пригороде Афин. Как сообщает ERT, неизвестные подъехали к автомобилю 46-летнего серба около его дома и выстрелили в него. Ковачевич успел среагировать, поэтому получил только повреждение колена и был доставлен в больницу — его жизни ничего не угрожает.

Нападавшие скрылись на автомобиле, который был затем найден сгоревшим почти в километре от дома экс-футболиста. В нем также находился пистолет, из которого стреляли в Ковачевича.

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