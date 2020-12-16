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В футболе будут тестировать дополнительную замену при подозрении на сотрясение

18:26
28 марта 2015 года. Подгорица. Черногория - Россия. Вратарь гостей Игорь Акинфеев покидает поле на носилках. У голкипера диагностируют сотрясение мозга. Фото Александр Федоров, "СЭ"
28 марта 2015 года. Подгорица. Черногория - Россия. Вратарь гостей Игорь Акинфеев покидает поле на носилках. У голкипера диагностируют сотрясение мозга. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) опубликовал релиз по итогам 2020 года. В отчете, в частности, говорится о появлении правила дополнительной замены игрока в случае подозрения на сотрясение мозга.

Испытания нового правила в тестовом режиме начнутся в январе 2021 года.

В большинстве футбольных матчей разрешено делать по три замены, но есть и исключения. Так в ФНЛ можно делать по четыре замены, в ПФЛ — по пять. С 2016 года действует правило четвертой замены в дополнительное время. В 2020 году из-за пандемии коронавируса в ряде соревнований количество замен было увеличено до пяти.

IFAB продлил правило пяти замен до конца 2021 года.

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