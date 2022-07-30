В «Фатих Карагюмрюк» объяснили подписание контракта с Оздоевым

Спортивный директор «Фатих Карагюмрюк» Мурад Акын рассказал о подписании контракта с российским полузащитником Магомедом Оздоевым.

29-летний хавбек подписал контракт с турецким клубом 28 июля.

«Мы подписали контракт с Оздоевым на два года с возможностью продления на один, — приводит ТАСС слова Акына. — Почему мы выбрали Оздоева? Потому что это опытный футболист, у него много матчей за сборную России, он играл долгое время за «Зенит», был ключевым игроком. Мы знаем, что у него есть хорошие характеристики, ему нужна была команда, в итоге мы выбрали его».

По словам спортивного директора «Фатих Карагюмрюк», Оздоевым интересовались и другие команды из Турции.

«Конечно, это хорошее усиление для клуба перед стартом сезона. Мы знаем, что большие команды из Турции также интересовались им. Это сможет повысить уровень команды», — добавил Акын.

В прошлом сезоне чемпионата Турции «Фатих Карагюмрюк» занял восьмое место в турнирной таблице. Летом команду возглавил итальянец Андреа Пирло.