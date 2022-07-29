Семин поддержал решение Оздоева перейти в турецкий клуб «Фатих Карагюмрюк»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил переход полузащитника Магомеда Оздоева в турецкий клуб «Фатих Карагюмрюк». Специалист похвалил 29-летнего хавбека.

«Хорошо то, что очень быстро принял решение, — приводит «Чемпионат» слова Семина. — Небольшой перерыв у Магомеда при переходе из «Зенита» — это самое важное. Он — профессионал, ему нужно играть. У профессиональных футболистов немного времени, чтобы использовать свой талант. Я хочу поприветствовать его и сказать, что он — молодец».

«Фатих Карагюмрюк» объявил о подписании Оздоева в четверг, 28 июля. Последним клубом россиянина был «Зенит», который он покинул по окончания прошлого сезона.

Экс-футболист сине-бело-голубых Андрей Аршавин тоже назвал Оздоева молодцом и пожелал хавбеку удачи.