КОНМЕБОЛ отменила требования о предматчевом тестировании членов команд на коронавирус
Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) отменила требование о проведении регулярного предматчевого тестирования на коронавирусную инфекцию нового типа членов команд, участвующих в турнирах под ее эгидой, сообщает ТАСС.
«Это жизненно важный шаг на пути к окончательной нормализации турниров конфедерации», — говорится в сообщении пресс-службы КОНМЕБОЛ.
Вместе с тем медицинские департаменты клубов должны обеспечить контроль исполнения национальных требований по вакцинации от ковида и соблюдения соответствующих санитарных протоколов в случае появления симптомов заражения коронавирусом и подтверждения заболевания.
Источник: https://tass.ru/sport/15410345
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