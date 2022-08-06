КОНМЕБОЛ отменила требования о предматчевом тестировании членов команд на коронавирус

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) отменила требование о проведении регулярного предматчевого тестирования на коронавирусную инфекцию нового типа членов команд, участвующих в турнирах под ее эгидой, сообщает ТАСС.

«Это жизненно важный шаг на пути к окончательной нормализации турниров конфедерации», — говорится в сообщении пресс-службы КОНМЕБОЛ.

Вместе с тем медицинские департаменты клубов должны обеспечить контроль исполнения национальных требований по вакцинации от ковида и соблюдения соответствующих санитарных протоколов в случае появления симптомов заражения коронавирусом и подтверждения заболевания.