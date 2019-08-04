В Атланте снова побит рекорд посещаемости матчей МЛС

Матч регулярного чемпионата МЛС "Атланта" – "Лос-Анджелес Гэлакси" (3:0) посетили 72 548 болельщиков, информирует пресс-служба хозяев поля в Twitter.

Предыдущее лучшее достижение МЛС было установлено в 2017 году, когда домашняя игра "Атланты" собрала 70 425 болельщиков. Отметим, что "Атланта" была основана в 2014 году, а в высшей футбольной лиге США и Канады выступает с 2017 года.