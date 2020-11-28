В Аргентине оценили наследство, которое осталось после Марадоны
Авторитетное аргентинское издание Clarin оценило наследство, которое оставил после себя легендарный нападающий Диего Марадона.
В собственность Марадоны входили несколько домов и квартир в Буэнос-Айресе и его пригородах. Также аргентинец владел парком элитных автомобилей, в который входили Rolls Royce Ghost и BMW i8 стоимостью около 140 тысяч евро, а также грузовик-амфибия Hunta Overcomer, подаренный ему в Белорусии в бытность почетным президентом брестского «Динамо». Кроме этого, в Белоруссии Марадоне подарили бриллиантовое кольцо, оцениваемое в 300 тысяч евро.
Марадона имел инвестиции на Кубе, включая гостиницу, и предприятия в Венесуэле и Италии. У легендарного игрока было несколько крупных спонсорских контрактов.
О точной сумме наследства неизвестно. Оно оценивается в сумму до 500 миллионов долларов.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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