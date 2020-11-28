В Аргентине оценили наследство, которое осталось после Марадоны

Авторитетное аргентинское издание Clarin оценило наследство, которое оставил после себя легендарный нападающий Диего Марадона.

В собственность Марадоны входили несколько домов и квартир в Буэнос-Айресе и его пригородах. Также аргентинец владел парком элитных автомобилей, в который входили Rolls Royce Ghost и BMW i8 стоимостью около 140 тысяч евро, а также грузовик-амфибия Hunta Overcomer, подаренный ему в Белорусии в бытность почетным президентом брестского «Динамо». Кроме этого, в Белоруссии Марадоне подарили бриллиантовое кольцо, оцениваемое в 300 тысяч евро.

Марадона имел инвестиции на Кубе, включая гостиницу, и предприятия в Венесуэле и Италии. У легендарного игрока было несколько крупных спонсорских контрактов.

О точной сумме наследства неизвестно. Оно оценивается в сумму до 500 миллионов долларов.