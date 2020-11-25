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Депутат Милонов назвал Марадону самым культовым футболистом в мировой истории

20:37
Диего Марадона. Фото AFP
Диего Марадона. Фото AFP
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Депутат Госдумы Виталий Милонов выразил свои соболезнования в связи со смертью Диего Марадоны.

25 ноября в Буэнос-Айресе легенда сборной Аргентины ушел из жизни на 61-м году жизни из-за сердечного приступа.

— Безусловно, Марадона был самым культовым футболистом в мировой истории. Это большая потеря для всех нас. Нам будет очень его не хватать. Марадона — легенда, которой и останется на всю жизнь. Мало таких футболистов, которые вписали свои имена золотыми буквами в историю футбола — это Яшин, Марадона, футболисты высочайшего уровня. (Екатерина Звенигородская)

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