Умер бывший капитан сборной Аргентины Диего Марадона

Скончался прославленный аргентинский футболист и тренер Диего Марадона, сообщает Clarin. Чемпиону мира 1986 года было 60 лет.

СМИ сообщили, что у Марадоны остановилось сердце. Его пытались спасти вызванные врачи скорой помощи, но вернуть легенду к жизни не удалось, информирует аргентинское издание Clarin.

В начале ноября Марадона перенес кровоизлияние в мозг. Ему сделали операцию и 11 ноября выписали из госпиталя.

Смерть Марадоны подтвердила сборная Аргентины.

Соболезнования в связи со смертью футболиста выразил ряд клубов мира. В частности, «Наполи», «Фиорентина» и ряд других в Twitter опубликовали трогательные посты.

В Аргентине объявлен трехдневный траур.

В качестве футболиста Марадона защищал цвета ряда аргентинских клубов, а также «Барселоны», «Севильи» и «Наполи». С неаполитанцами он выиграл два чемпионата, Кубок и Суперкубок Италии, а также Кубок УЕФА, с «Барсой» — Кубок, Суперкубок и Кубок лиги Испании.

В составе сборной Аргентины Марадона ездил на ЧМ-1982, 1986, 1990 и 1994. В 1986 году аргентинцы завоевали золото, а сам Марадона стал главным героем турнира. Наиболее примечательной стала игра 1/4 финала против Англии, где футболист забил два своих самых знаменитых гола: в одном он подыграл себе рукой, которую позднее назвал «рука бога», а во втором совершил проход через полполя, обыграв почти всю команду соперника.