УЕФА на официальном сайте выразил соболезнования в связи со смертью хавбека "Аланьяспора" и сборной Чехии Йозефа Шурала.

Полузащитник погиб в возрасте 28 лет в ДТП. Он и другие игроки команды попали в серьезную аварию, когда возвращались на автобусе с матча чемпионата Турции с "Кайсериспором" (1:1). Еще семь футболистов получили серьезные повреждения.

Врачи пытались спасти 28-летнего Шурала в больнице, однако им этого сделать не удалось. Шурал стал игроком "Аланьяспора" в этом году. На его счету 9 матчей в чемпионате Турции и 1 гол. За сборную Чехии с 2013 года он провел 20 матчей и забил 1 гол.