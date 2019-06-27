УЕФА не будет разводить команды из России и Грузии при жеребьевке в еврокубках

УЕФА не будет открывать дисциплинарное дело в отношении Федерации футбола Грузии, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы союза.

Также УЕФА не планирует разводить российские и грузинские команды при жеребьевке в квалификационных раундах и на групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы, несмотря на инцидент в чемпионате Грузии. В союзе не собираются менять решение исполнительного комитета от 2014 года, в котором говорится, что команды из Грузии и России могут играть против друг друга.

На прошлой неделе игроки нескольких клубов вышли на матч чемпионата страны в футболках с антироссийскими лозунгами. В понедельник генеральный секретарь Федерации футбола Грузии Давид Муджири заявил, что эти игроки не будут наказаны.

Вчера президент РФС Александр Дюков сообщил, что союз рассматривает возможность обращения в ФИФА с просьбой дать оценку действиям Федерации футбола Грузии и грузинских футболистов, которые вышли на поле в антироссийских футболках.

Футболисты грузинских клубов вышли на матчи с антироссийскими лозунгами. Подробности //

Федерация футбола Грузии поддержала антироссийские акции клубов //

Александр Алаев: "Очень жаль, что грузинская футбольная общественность пытается использовать спорт в качестве политического инструмента" //

Александр Дюков: "РФС может обратиться в ФИФА по поводу действий Федерации футбола Грузии"