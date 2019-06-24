Федерация футбола Грузии поддержала антироссийские акции клубов

Генеральный секретарь Федерации футбола Грузии Давид Муджири​ заявил, что игроки, которые участвовали в политической акции перед матчами чемпионата, не будут наказаны.

В матчах 19-го тура чемпионата Грузии игроки трех клубов – "Торпедо", "Локомотива"​ и "Рустави" – вышли на поле в футболках с лозунгом "Мы из Грузии, и наша страна оккупирована Россией".

– По состоянию на сегодня, ни одной из команд, участвующих в Национальной лиге не угрожает санкция, – цитирует Муджири сайт Первого канала в Грузии. – Заявок к нам не поступала ни от УЕФА, ни от ФИФА. Еще раз подтверждаю, что акция солидарности, в которой в течение прошлой недели участвовали грузинские клубы, полностью поддержана нами.

Антироссийские демонстрации в Грузии были спровоцированы выступлением депутатов из России в грузинском парламенте в рамках Межпарламентской ассамблеи православия.

Футболисты грузинских клубов вышли на матчи с антироссийскими лозунгами. Подробности // "Наша страна оккупирована Россией". Фото скандальной формы кутаисского "Торпедо" // СМИ: грузинские футболисты вышли на матчи с антироссийскими лозунгами