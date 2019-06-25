Александр Алаев: "Очень жаль, что грузинская футбольная общественность пытается использовать спорт в качестве политического инструмента"

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев - об акции грузинских футболистов. Ранее их действия поддержала Федерация футбола Грузии.

- Нам очень жаль, что грузинская футбольная общественность пытается использовать спорт в качестве политического инструмента, - сказал Алаев. - Последние годы у РФС сложились хорошие рабочие отношения с Федерацией футбола Грузии, поэтому очень удивлены и надеемся, что наши коллеги будут вести себя корректно и уважительно. Нельзя никогда забывать один из основных принципов ФИФА и УЕФА - футбол должен быть вне политики.

В матчах 19-го тура чемпионата Грузии игроки трех клубов – "Торпедо", "Локомотива"​ и "Рустави" – вышли на поле в футболках с лозунгом "Мы из Грузии, и наша страна оккупирована Россией".

Федерация футбола Грузии поддержала антироссийские акции клубов //

Футболисты грузинских клубов вышли на матчи с антироссийскими лозунгами. Подробности