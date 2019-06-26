Александр Дюков: "РФС может обратиться в ФИФА по поводу действий Федерации футбола Грузии"

Президент РФС Александр Дюков на пресс-конференции сообщил, что союз рассматривает возможность обращения в ФИФА с просьбой дать оценку действиям Федерации футбола Грузии и грузинских футболистов, которые вышли на поле в антироссийских футболках.

– Мы считаем, что Федерация футбола Грузии нарушила принцип политической нейтральности. Генсек федерации выразил поддержку мнения, что РФ оккупировала часть Грузии. Мы оцениваем действия грузинских футболистов, как провокация. Мы рассматриваем возможность обращения с претензией в ФИФА, чтобы там разобрались с ситуацией. Политика должна быть вне футбола, а футбол – вне политики. Нельзя превращать футбол в политическое ток-шоу, – сказал Дюков. (Илья Андреев)

Футболисты грузинских клубов вышли на матчи с антироссийскими лозунгами. Подробности //

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