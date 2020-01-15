УЕФА назвал символическую сборную прошлого сезона. В нее вошли пять игроков «Ливерпуля»

УЕФА на своем официальном сайте представил символическую сборную года по итогам сезона-2018/19. В нее вошли сразу пять игроков «Ливерпуля», победившего в Лиге чемпионов.

Лучшие на своих позициях по итогам прошлого сезона были определены голосованием читателей сайта организации.

Символическая сборная выглядит следующим образом:

Вратарь: Алиссон Бекер («Ливерпуль»);

Защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Маттейс де Лигт («Аякс"/"Ювентус»), Виргил ван Дейк («Ливерпуль»), Эндрю Робертсон («Ливерпуль»)

Полузащитники: Френки де Йонг («Аякс"/"Барселона»), Кевин де Брейне («Манчестер Сити»)

Нападающие: Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Роберт Левандовски («Бавария»), Садио Мане («Ливерпуль»).