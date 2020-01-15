УЕФА назвал символическую сборную прошлого сезона. В нее вошли пять игроков «Ливерпуля»
УЕФА на своем официальном сайте представил символическую сборную года по итогам сезона-2018/19. В нее вошли сразу пять игроков «Ливерпуля», победившего в Лиге чемпионов.
Лучшие на своих позициях по итогам прошлого сезона были определены голосованием читателей сайта организации.
Символическая сборная выглядит следующим образом:
Вратарь: Алиссон Бекер («Ливерпуль»);
Защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Маттейс де Лигт («Аякс"/"Ювентус»), Виргил ван Дейк («Ливерпуль»), Эндрю Робертсон («Ливерпуль»)
Полузащитники: Френки де Йонг («Аякс"/"Барселона»), Кевин де Брейне («Манчестер Сити»)
Нападающие: Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Роберт Левандовски («Бавария»), Садио Мане («Ливерпуль»).
?? ВСТРЕЧАЕМ! КОМАНДА ГОДА-2019! ??— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) January 15, 2020
? Левандовски, Месси, ван Дейк и другие...
Подробности здесь ?? https://t.co/HT8GA7c2Es pic.twitter.com/y3JWDlYuLt