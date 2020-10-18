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Три игрока «Ливерпуля» вошли в сборную самых дорогостоящих футболистов. В команде нет Месси и Роналду

13:20
Виргил ван Дейк. Фото Reuters
Виргил ван Дейк. Фото Reuters
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Интернет-портал Transfermarkt опубликовал символическую команду из самых дорогостоящих игроков.

Вратарь: Ян Облак («Атлетико», 90 миллионов евро);

Защитники: Трент Александр-Арнолд («Ливерпуль», 110 миллионов евро), Маттейс де Лигт («Аякс», 70 миллионов евро), Виргил ван Дейк («Ливерпуль», 80 миллионов евро), Алфонсо Дэйвис («Бавария», 80 миллионов евро);

Полузащитники: Йозуа Киммих («Бавария», 85 миллионов евро), Рахим Стерлинг («Ман Сити», 128 миллионов евро), Кевин де Брейне («Манчестер Сити», 120 миллионов евро), Садио Мане («Ливерпуль», 120 миллионов евро);

Нападающие: Кильян Мбаппе («ПСЖ», 180 миллионов евро), Неймар («ПСЖ», 128 миллионов евро).

«Пас из-за границы»: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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