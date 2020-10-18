Три игрока «Ливерпуля» вошли в сборную самых дорогостоящих футболистов. В команде нет Месси и Роналду
Интернет-портал Transfermarkt опубликовал символическую команду из самых дорогостоящих игроков.
Вратарь: Ян Облак («Атлетико», 90 миллионов евро);
Защитники: Трент Александр-Арнолд («Ливерпуль», 110 миллионов евро), Маттейс де Лигт («Аякс», 70 миллионов евро), Виргил ван Дейк («Ливерпуль», 80 миллионов евро), Алфонсо Дэйвис («Бавария», 80 миллионов евро);
Полузащитники: Йозуа Киммих («Бавария», 85 миллионов евро), Рахим Стерлинг («Ман Сити», 128 миллионов евро), Кевин де Брейне («Манчестер Сити», 120 миллионов евро), Садио Мане («Ливерпуль», 120 миллионов евро);
Нападающие: Кильян Мбаппе («ПСЖ», 180 миллионов евро), Неймар («ПСЖ», 128 миллионов евро).
Nach den Marktwert-Updates — das ist die neue wertvolltste Elf der Welt! Wer fehlt? #TMMarktwerte pic.twitter.com/AXc7gM3NXg— Transfermarkt (@Transfermarkt) October 18, 2020
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.