Тренер сборной Аргентины стал жертвой вооруженного ограбления

Бывший футболист сборной Аргентины и «Валенсии» Роберто Айяла, который сейчас работает одним из тренеров национальной команды, стал жертвой вооруженного ограбления.

Ограбление произошло в провинции Буэнос-Айрес, когда Айяла ехал за рулем автомобиля, сообщает Mundo Deportivo.

Один из злоумышленников бросил в транспортное средство камень, в результате чего Айяле пришлось затормозить.

После этого к авто подбежали три вооруженных преступника и забрали у бывшего футболиста деньги (около 5 600 евро) и мобильный телефон.