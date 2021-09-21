Тренер сборной Аргентины стал жертвой вооруженного ограбления
21:33
Бывший футболист сборной Аргентины и «Валенсии» Роберто Айяла, который сейчас работает одним из тренеров национальной команды, стал жертвой вооруженного ограбления.
Ограбление произошло в провинции Буэнос-Айрес, когда Айяла ехал за рулем автомобиля, сообщает Mundo Deportivo.
Один из злоумышленников бросил в транспортное средство камень, в результате чего Айяле пришлось затормозить.
После этого к авто подбежали три вооруженных преступника и забрали у бывшего футболиста деньги (около 5 600 евро) и мобильный телефон.
Читайте также
В чемпионате КХЛ появился неожиданный фаворит. Команда, чьей мечтой был первый раунд, может стать грозной силой
«Локомотив» и «Урал» оборвали рекордную серию матчей с голами. Команда Николича упустила шанс выйти в лидеры
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю