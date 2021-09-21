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Тренер сборной Аргентины стал жертвой вооруженного ограбления

21:33
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Бывший футболист сборной Аргентины и «Валенсии» Роберто Айяла, который сейчас работает одним из тренеров национальной команды, стал жертвой вооруженного ограбления.

Ограбление произошло в провинции Буэнос-Айрес, когда Айяла ехал за рулем автомобиля, сообщает Mundo Deportivo.

Один из злоумышленников бросил в транспортное средство камень, в результате чего Айяле пришлось затормозить.

После этого к авто подбежали три вооруженных преступника и забрали у бывшего футболиста деньги (около 5 600 евро) и мобильный телефон.

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Иван Шитик все материалы автора

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