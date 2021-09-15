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Шевченко может возглавить клуб MLS

07:58
Андрей Шевченко. Фото Instagram
Андрей Шевченко. Фото Instagram
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Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко может продолжить карьеру в MLS. Как сообщил в Twitter инсайдер Николо Скира, три клуба североамериканской лиги заинтересованы в 44-летнем украинском специалисте.

30 июля у Шевченко закончился контракт с украинской ассоциацией футбола, поэтому он покинул сборную Украины. Вести переговоры о его продлении он отказался.

Под руководством Шевченко сборная Украины дошла до 1/4 финала чемпионата Европы-2020. Сейчас украинскую команду тренирует Александр Петраков.

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Евгений Козинов все материалы автора

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