Шевченко может возглавить клуб MLS

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко может продолжить карьеру в MLS. Как сообщил в Twitter инсайдер Николо Скира, три клуба североамериканской лиги заинтересованы в 44-летнем украинском специалисте.

30 июля у Шевченко закончился контракт с украинской ассоциацией футбола, поэтому он покинул сборную Украины. Вести переговоры о его продлении он отказался.

Под руководством Шевченко сборная Украины дошла до 1/4 финала чемпионата Европы-2020. Сейчас украинскую команду тренирует Александр Петраков.