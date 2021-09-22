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Балотелли спустя 8 лет припомнил тренеру «Бешикташа» оскорбления в интервью

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«Адана Демирспор» сыграл вничью с «Бешикташем» в матче 6-го тура чемпионата Турции. В концовке встречи нападающий Марио Балотелли забил гол и сделал голевую передачу, что помогло его команде избежать поражения.

После забитого гола Балотелли подбежал к скамейке «Бешикташа» и показал на свою голову тренеру соперника Сергену Ялчину. Таким образом итальянец ответил на интервью 8-летний давности, в котором Ялчин назвал Балотелли безмозглым.

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Евгений Козинов все материалы автора

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