Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шильгавы выразил соболезнования в связи с гибелью полузащитника национальной команды и "Аланьяспора" Йосефа Шураля. Хавбек в результате ДТП погиб, еще семь игроков получили серьезные повреждения.

– Я хочу выразить искренние и глубочайшие соболезнования семье Йосефа и друзьям. Он был скромным человеком, нам всем будет его не хватать, – приводит заявление Шильгавы пресс-служба футбольной ассоциации Чехии. – Я знал Йосефа еще со времен "Слована". Он честный парень, о котором останутся только самые приятные воспоминания. Его гибель – сильный удар для меня.