Футбол
Новости Евро-2020 Сборная России Результаты Тинькофф РПЛ
Лига чемпионов
Суперкубок УЕФА
Лига Европы
Клубный ЧМ по футболу
Лига конференций
Чемпионат мира-2022
Кубок Америки
Англия
Испания
Италия
Кубок Либертадорес
Другие страны
Франция
Кубок Африки
Германия
Кубок Азии
Женский футбол
ЧМ по футболу 2022
БЕТСИТИ Кубок России
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
ФНЛ
Молодёжная сборная России
ПФЛ
Олимпиада
Лига наций УЕФА
Молодежный Евро-21
Трансферы
Видео
Другие
Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Торбинский признался, по чему скучает в Майами

04:46
Дмитрий Торбинский с воспитанниками TorbiStar. Фото Instagram
Дмитрий Торбинский с воспитанниками TorbiStar. Фото Instagram
Теги:

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Торбинский, проживающий в Майами, признался, что ему не хватает в США настоящей русской бани. Также он скучает по друзьям и родителям.

«Скучаю по бане. Этого, откровенно скажу, не хватает, конечно. Настоящей русской бани, как мы все понимаем: веники, дрова, банька, пиво, раки. Иногда скучаю по своим друзьям и родителям, безусловно«, — сказал Торбинский в выпуске шоу «КраСава» на YouTube.

Напомним, Торбинский вместе с семьей переехал в Майами летом 2019 года. Сейчас он развивает там свою футбольную академию TorbiStar,

Читайте также

Поражение — почти приговор. Россия перед последним туром группы Евро: как выйти в плей-офф?
Стали известны подробности трагедии супругов-рыбаков в Приморье
Каким был и чем запомнился: биография Андрея Егорова
Оборот импортной техники в России могут запретить

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
vs
0
Офсайд