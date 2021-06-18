Торбинский признался, по чему скучает в Майами

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Торбинский, проживающий в Майами, признался, что ему не хватает в США настоящей русской бани. Также он скучает по друзьям и родителям.

«Скучаю по бане. Этого, откровенно скажу, не хватает, конечно. Настоящей русской бани, как мы все понимаем: веники, дрова, банька, пиво, раки. Иногда скучаю по своим друзьям и родителям, безусловно«, — сказал Торбинский в выпуске шоу «КраСава» на YouTube.

Напомним, Торбинский вместе с семьей переехал в Майами летом 2019 года. Сейчас он развивает там свою футбольную академию TorbiStar,