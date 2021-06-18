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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Торбинский сравнил уровень MLS и РПЛ

07:42
Дмитрий Торбинский. Фото Instagram
Дмитрий Торбинский. Фото Instagram
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Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Торбинский, проживающий в Майами, попытался объяснить, почему американских футболистов играет больше в топ-лигах Европы. Также он отметил, что уровень чемпионата России выше чем в США.

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«Воспитание игроков здесь другое. Есть какая-то системность в подготовке. Ментальность самих игроков. Могу судить по нашему поколению, в России нам платили хорошие деньги, в США совсем другая ситуация. На начальном этапе здесь ничего не получаешь. У США есть несколько игроков, которые выстрелили и играют в Европе. Как-то так сложилось, что российские игроки не интересны. Есть какое-то отношение к русским предвзятое чуть-чуть.

Почему, например, русских нет в MLS? До конца не могу понять. Есть какой-то барьер. Может быть из-за денег. Хотя в России на начальном этапе тоже не ообо платят, если ты не супер-талант. Здесь системность получше, но опять же выстреливают не многие, просто больше чем в России, но здесь и население больше в два раза. Сам уровень MLS слабее, чем РПЛ", — сказал Торбинский в выпуске шоу «КраСава» на YouTube.

Напомним, Торбинский вместе с семьей переехал в Майами летом 2019 года. Сейчас он развивает там свою футбольную академию TorbiStar,

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