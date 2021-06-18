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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Торбинский раскритиковал жизнь в США

02:53
Дмитрий Торбинский. Фото Instagram
Дмитрий Торбинский. Фото Instagram
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Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Торбинский, проживающий в Майами, рассказал о бытовых отличиях в России и США.

«Что касается сервиса, здесь все дорого, но сервис дерьмо. Например, мойка машин, парикмахерские, обслуживание в ресторанах, все на таком потоке, что они шаляй-валяй, просто бабки собирают. Индустрия так построена на поток. У нас тебя облизывают, тебе и так, и сяк, в ресторанах приходишь тебе чуть ли не дорожку выстилают. Вообще в США дорогие руки, но не факт, что тебе сделают качественно. Разные люди, разные вообще страны. Не могу сказать: плохо или хорошо, просто другое. К этому надо привыкать, потому что некоторые моменты раздражают.

Например, недавно поехал помыть машину, заплатил 40 долларов, работники намылили, грязной тряпкой внутри протерли. Хотя до этого, при заезде, сказали, что меня ждет VIP, отдельная линия, скидка, а потом вижу, как все работает. Смотрю на машину и говорю: «А за что я заплатил?». В Москве за такие деньги машину так отполируют. Или, например, в ресторанах, где поток большой, официант блюда чуть ли не выкидывает. Здесь все другое", — сказал Торбинский в выпуске шоу «КраСава» на YouTube.

Напомним, Торбинский вместе с семьей переехал в Майами летом 2019 года. Сейчас он развивает там свою футбольную академию TorbiStar,

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