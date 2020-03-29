УЕФА рассматривает возможность завершить этот сезон в августе, информирует The Times.

Кроме того, следующий сезон будет укорочен. Такие меры помогут минимизировать негативный эффект на футбол от пандемии коронавируса, из-за которой на следующий год уже перенесены чемпионат Европы, а также Олимпиады в Токио.

Напомним, что почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 704 095 человек. Умерших — 33 509, выздоровевших — 148 824. В России на данный момент 1534 случаев заражения, 8 человек умерли, выздоровело — 64.