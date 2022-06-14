Источник: УЕФА хочет создать летний турнир для топ-клубов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует создать новый летний турнир, в котором примут участие четыре клуба, утверждает L'Equipe.

Он может быть введен в календарь уже с 2024 года, когда Лига чемпионов сменит свой формат.

В турнире примут участие победитель прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов и еще три топ-команды (не уточняется, по какому принципу они будут отобраны).

Соревнование пройдет в формате «Финала четырех». Наиболее вероятным местом проведения называется США.

Сообщается, что действующий победитель Лиги чемпионов не сыграет в матче за Суперкубок УЕФА, однако этот турнир не будет упразднен. В матче за Суперкубок будут выступать победители Лиги Европы и Лиги конференций.