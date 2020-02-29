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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Теллес отказался продлевать контракт с «Порту»

13:39
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«Порту» вынужден будет продать защитника Алекса Теллеса ближайшим летом, сообщает A Bola. По данным источника, 27-летний бразилец отказался продлевать контракт с «драконами» и хочет сменить команду. Его договор истекает после окончания следующего сезона, поэтому «Порту» будет продавать Теллеса ближайшим летом, чтобы выручить какие-то средства. Интерес к Теллесу проявляют английские клубы, например, «Челси».

В нынешнем сезоне в чемпионате Португалии Теллес провел 21 матч, забил 8 мячей.

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