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Свен-Еран Эрикссон может возглавить сборную Ямайки

14:58
Свен-Еран Эрикссон. Фото AFP
Свен-Еран Эрикссон. Фото AFP
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Бывший главный тренер сборной Англии Свен-Еран Эрикссон близок к тому, чтобы возглавить сборную Ямайки, сообщает Mirror.

По информации источника, 72-летний швед является главным кандидатом на эту должность. Сообщается, что перед Эрикссоном поставят задачу попасть на ЧМ-2022 в Катаре. Ямайка единожды участвовала в финальном турнире чемпионата мира, в 1998 году.

Последним местом работы Эрикссона была сборная Филиппин, откуда специалист ушел в 2019 году.

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