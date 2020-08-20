Свен-Еран Эрикссон может возглавить сборную Ямайки

Бывший главный тренер сборной Англии Свен-Еран Эрикссон близок к тому, чтобы возглавить сборную Ямайки, сообщает Mirror.

По информации источника, 72-летний швед является главным кандидатом на эту должность. Сообщается, что перед Эрикссоном поставят задачу попасть на ЧМ-2022 в Катаре. Ямайка единожды участвовала в финальном турнире чемпионата мира, в 1998 году.

Последним местом работы Эрикссона была сборная Филиппин, откуда специалист ушел в 2019 году.