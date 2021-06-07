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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Гондурас победил Коста-Рику в матче за третье место Лиги наций КОНКАКАФ

04:03
7 июня. Лига наций КОНКАКАФ. Гондурас — Коста-Рика. Фото Twitter
7 июня. Лига наций КОНКАКАФ. Гондурас — Коста-Рика. Фото Twitter
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Сборная Гондураса в матче за третье место Лиги наций КОНКАКАФ онфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна) обыграла в серии пенальти Коста-Рику (2:2, 5:4 — пен.).

На голы Джоэля Кэмпбелла и Франсиско Кальво гондурасцы ответили точными ударами Эдвина Родригеса и Альберта Элиаса. Победный 11-метровый реализовал Эвер Альварадо.

В финале Лиги наций встретятся США и Мексика.

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