Гондурас победил Коста-Рику в матче за третье место Лиги наций КОНКАКАФ
04:03
Сборная Гондураса в матче за третье место Лиги наций КОНКАКАФ (Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна) обыграла в серии пенальти Коста-Рику (2:2, 5:4 — пен.).
На голы Джоэля Кэмпбелла и Франсиско Кальво гондурасцы ответили точными ударами Эдвина Родригеса и Альберта Элиаса. Победный 11-метровый реализовал Эвер Альварадо.
В финале Лиги наций встретятся США и Мексика.
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