Гондурас победил Коста-Рику в матче за третье место Лиги наций КОНКАКАФ

Сборная Гондураса в матче за третье место Лиги наций КОНКАКАФ (Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна) обыграла в серии пенальти Коста-Рику (2:2, 5:4 — пен.).

На голы Джоэля Кэмпбелла и Франсиско Кальво гондурасцы ответили точными ударами Эдвина Родригеса и Альберта Элиаса. Победный 11-метровый реализовал Эвер Альварадо.

В финале Лиги наций встретятся США и Мексика.