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Спаллетти может возглавить сборную Чили

18:08
Лучано Спаллетти. Фото AFP
Лучано Спаллетти. Фото AFP
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Бывший главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти может возглавить сборную Чили. Специалист заинтересован в работе с национальной командой, сообщает Alairelibre.cl.

Ожидается, что нынешний тренер национальной команды Рейнальдо Руэда скоро покинет свой пост.

При этом подчеркивается, что сложности в потенциальных переговорах с 61-летним итальянцем могут вызвать его незнание испанского языка и высокие требования по зарплате.

Последним местом работы Спаллетти был «Интер», который он покинул в мае 2019 года.

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