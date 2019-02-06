СМИ: Инфантино - единственный кандидат на пост главы ФИФА

Действующий президент ФИФА Джанни Инфантино стал единственным кандидатом на пост главы организации, информирует агентство AFP.

Выборы нового главы ФИФА пройдут 5 июня 2019 года на конгрессе организации в Париже.

Ранее сообщалось, что Инфантино заручился поддержкой 196 национальных федераций из 211 в преддверии выборов.

Конкуренцию Инфантино должен был составить швейцарец Рамон Вега, однако его шансы даже на регистрацию в качестве кандидата оценивались невысоко.

Напомним, что Инфантино возглавляет ФИФА с февраля 2016 года. Регистрация кандидатов завершается 5 февраля, а 5 мая их имена опубликует ФИФА после проверки заявок. Выборы президента ФИФА пройдут в Париже 5 июня.