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Сегодня, 03:46

Шевченко не возглавит сборную Польши из-за контракта с «Дженоа» и дружбы с Абрамовичем

Евгений Козинов
Корреспондент

Польский футбольный союз не договорился с украинским специалистом Андреем Шевченко по поводу должности главного тренера сборной. Как сообщает Przeglad Sportowy, стороны не смогли прийти к соглашению из-за того, что украинец не договорился с «Дженоа» о расторжении контракта.

По информации источника, другой причиной являются хорошие отношения Шевченко и владельцем «Челси» Романом Абромовичем, так как ближайший матч Польша проведет против России в полуфинале стыковых матчей отборочного турнира чемпионата мира-2022. Обсуждения с назначением украинца была закрыти по инициативе высокопоставленных лиц Польши.

Сборная Польши является соперником сборной России по полуфинальному стыковому матчу за выход на ЧМ-2022. Матч Россия — Польша состоится 24 марта.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Ф1 (-1.0)

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2.13

ТБ 1.5

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ПСЖ
Ницца

П1

26%

1.45

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

10%

1.58
Андрей Шевченко
Футбол
Сборная Польши по футболу
ФК Дженоа
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