Шевченко не возглавит сборную Польши из-за контракта с «Дженоа» и дружбы с Абрамовичем

Польский футбольный союз не договорился с украинским специалистом Андреем Шевченко по поводу должности главного тренера сборной. Как сообщает Przeglad Sportowy, стороны не смогли прийти к соглашению из-за того, что украинец не договорился с «Дженоа» о расторжении контракта.

По информации источника, другой причиной являются хорошие отношения Шевченко и владельцем «Челси» Романом Абромовичем, так как ближайший матч Польша проведет против России в полуфинале стыковых матчей отборочного турнира чемпионата мира-2022. Обсуждения с назначением украинца была закрыти по инициативе высокопоставленных лиц Польши.

Сборная Польши является соперником сборной России по полуфинальному стыковому матчу за выход на ЧМ-2022. Матч Россия — Польша состоится 24 марта.