Сборная Дании получила приз fair play на церемонии ФИФА

Во время ежегодной премии ФИФА была вручена награда fair play. Ее обладателем стала национальная сборная Дании по футболу.

Во время матча чемпионата Европы Дания — Финляндия полузащитника датчан Кристиан Эриксен пережил сердечный приступ. Тогда врачам понадобилось около пяти минут, чтобы вернуть футболиста в чувства.

29-летний Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу. Матч был приостановлен и возобновлен спустя более чем полтора часа.