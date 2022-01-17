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Сегодня, 21:36

Сборная Дании получила приз fair play на церемонии ФИФА

Иван Шитик
Корреспондент
Датские футболисты прикрывают место оказания помощи Кристиану Эриксену.
Фото Getty Images

Во время ежегодной премии ФИФА была вручена награда fair play. Ее обладателем стала национальная сборная Дании по футболу.

Во время матча чемпионата Европы Дания — Финляндия полузащитника датчан Кристиан Эриксен пережил сердечный приступ. Тогда врачам понадобилось около пяти минут, чтобы вернуть футболиста в чувства.

29-летний Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу. Матч был приостановлен и возобновлен спустя более чем полтора часа.

Кристиан Эриксен
Сборная Дании по футболу
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